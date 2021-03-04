Алена Савкина сама удивлена, почему мама не возражает против Ильи Семина

Вадим Карасев

Алена Савкина и Илья Семин решили пожениться в течение года. Хейтеры все ждут, когда же вмешается Татьяна Владимировна и испортит отношения дочери как обычно, избавившись от очередного жениха, но ничего не происходит. Все прекрасно ладят друг с другом, и даже сама Алена удивлена тем, что Татьяна Владимировна не ищет недостатки в Илье.

«Несмотря на то, что мы живем в одной квартире, мама не ссорится с Ильёй, они хорошо поладили», - рассказывает Алена.

У Алены Савкиной и Ильи Семина ве настолько хорошо, что они продолжают планировать свадьбу. Молодая мамочка довольна тем, что ее избранник окружил ее вниманием и заботой, им комфортно вместе, и что немаловажно, ее семья тоже прекрасно ладит с Ильей. И это несмотря на то, что парень пока так и не нашел работу, то есть живет за счет Савкиной, пишет newstes.ru.Никто не напоминает Илье о том, что он безработный, мама Алены не вмешивается в отношения дочери, они не ругаются друг с другом. Возможно, все дело в том, что Алена научилась маневрировать между дорогими ей людьми так, чтобы не доводить до конфликтов, а, возможно, все дело в том, что Илья обладает веселым беззаботным характером, и сам не склонен к конфликтам.Хейтеры не верят, что идиллия продлится долго, что Татьяна Владимировна сможет не вмешиваться, особенно когда день свадьбы будет приближаться. И все ждут, когда же начнутся конфликты, ведь у соседей есть причины вызывать полицию. Или они просто предвзято относятся к бывшим участникам телестройки?Есть версия, что Татьяна Владимировна не возражает против Ильи Семина, потому что боится его. Или боится, что следующий претендент окажется еще хуже нынешнего? В конце концов, Роман Макеев был не так плох в качестве жениха, мог бы и мужем неплохим стать. Денис Мокроусов так не заботился о Савкиной, Максим Колесников тоже. Может, действительно пора прекратить вмешиваться в личную жизнь дочери?