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Американский дипломат рассказал о «жестком» подходе Байдена к Украине

Американский дипломат рассказал о «жестком» подходе Байдена к УкраинеФото: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер рассказал о «жестком» подходе президента Соединенных Штатов Джо Байдена к Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский дипломат отметил, что Байден готов подталкивать Киев в жесткой форме к необходимым реформам. Он объяснил, что, несмотря на их политическую сложность, данные изменения помогут Украине состояться как успешное государство и полностью реализовать свой потенциал. Экс-посол добавил, что на Западе существует определенное беспокойство по поводу того, что реформы на Украине замедлились и была взята пауза в программе кредитования от Международного валютного фонда (МВФ).

Пайфер подчеркнул, что американский лидер — это именно тот партнер, который сейчас необходим Киеву. Поэтому, по его мнению, украинским властям следует воспользоваться данной возможностью для проведения реформ и принятия мер по борьбе с коррупцией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Байдена посетить Киев в день празднования 30-й годовщины независимости страны — 24 августа. Отмечается, что глава Белого дома пока не отреагировал на приглашение Зеленского.

В мире

По материалам: lenta.ru
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