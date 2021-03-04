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Анальные мазки на COVID-19 стали обязательными для въезда в Китай

Анальные мазки на COVID-19 стали обязательными для въезда в КитайФото: Tyrone Siu / Reuters

Анальные мазки на COVID-19 стали обязательными для въезда в Китай из-за рубежа. Об этом сообщает британская газета The Times.

Уточняется, что решение обусловлено тем, что китайские власти считают этот способ более надежным, чем мазки из носа и ротоглотки. Специальные пункты тестирования установлены в аэропортах Пекина и Шанхая.

Новый способ для тестирования на коронавирус начали использовать в Китае в конце января. Тогда сообщалось, что необычной процедуре подвергали китайских школьников и учителей, а также некоторых прибывающих в Китай.

В феврале некоторые представители дипмиссии США в Китае жаловались на то, что их заставляют сдавать анальные мазки на наличие COVID-19. В Госдепартаменте рассказали, что займутся изучением вопроса и примут решение. Однако в Китае опровергли взятие анальных мазков на коронавирус у американских дипломатов. Унизительная процедура также подверглась критике со стороны японского правительства, которое заявило, что мазки причиняют душевные муки ее гражданам, посещающим Китай.

В мире

По материалам: lenta.ru
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