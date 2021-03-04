Анна Блюменкранц отказалась лежать на сохранении и вернулась домой

Вадим Карасев

Анна Блюменкранц умело интригует свою аудиторию, постоянно жалуясь на плохое самочувствие и отправляясь в больницу с ложными схватками каждые несколько дней. И хотя Аня жаловалась, что чувствует себя ужасно, из роддома ей лучше не уходить, так как малыш может появиться на свет в любой момент, она уже покинула больницу, строит планы на ближайшее будущее, и это отнюдь не роды.

«Как можно так спекулировать на беременности?», «Ну молодец. Зачем в больнице лежать с ложными схватками, день рождения важнее», - удивляются пользователи.

Не успели поклонники Анны Левченко поволноваться о том, что она попала в больницу из-за ложных схваток, как экс-участница покинула роддом, в котором планировала ждать день Х. Лежать на сохранении ей стало скучно, переживать из-за того, что она может родить в любой день ей не хочется, а впереди много всего интересного, пишет newstes.ru.Хотя Аня говорила о показателях, которые означали, что она вот-вот родит, рожать она все-таки не спешит. В больнице брюнетка успела записать несколько реклам, приобрела подарки и детские вещи, а затем принялась собираться на день рождения к маме. Пользователи предполагают, что будущая мамочка преувеличивает, когда жалуется на частые ложные схватки.У Ани прекрасно получается создавать ажиотаж на пустом месте, привлекать внимание к каждому своему шагу. Использует она для этого любой повод - будь то беременность или нервы собственного супруга. Для Валеры Блюменкранца второй брак стал настоящим квестом, где его постоянно ждут препятствия и приключения, не всегда приятные.Так как до назначенной даты родов еще достаточно времени, Аня явно успеет несколько раз прокатиться в карете скорой помощи, снова рассказывая о том, что она уже рожает. А доверчивые поклонники будут снова волноваться, писать подбадривающие комментарии и ждать новостей из родильной палаты. О чем будет рассказывать Аня после рождения ребенка?