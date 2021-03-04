Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Анна Грачевская о предполагаемом сыне Бориса: «Моя дочь ДНК сдавать не будет!»

Анна Грачевская о предполагаемом сыне Бориса: «Моя дочь ДНК сдавать не будет!»

Анна Грачевская о предполагаемом сыне Бориса: «Моя дочь ДНК сдавать не будет!»

Анна Грачевская уверена, что у ее бывшего мужа было только четверо детей. В рассказы Максима Красикова о родстве с режиссером телеведущая не верит.


После смерти Бориса Грачевского поклонники опасались, что его родственники начнут со скандалом делить наследство. Вдова режиссера Екатерина и его экс-супруга Анна сразу заявили, что не будут конфликтовать из-за имущества. Более того, женщины хотят сохранить хорошие отношения ради детей Грачевского.

Однако недавно на арену вышел еще один потенциальный наследник — 36-летний Максим, утверждающий, что является сыном Бориса Юрьевича. Мужчина так убедительно рассказывал историю знакомства своих родителей, что многие ему даже поверили. Многие, но не Анна Грачевская.

«У Бориса четверо детей — Василиса, Максим и Ксения от первого брака и Филипп от Кати. Что там говорит этот человек меня не волнует. Я не буду принимать участие в ДНК-экспертизе. Моя дочь точно ничего сдавать не будет», — подчеркнула Анна.

Сейчас Грачевская очень переживает из-за психологического состояния наследницы. Василиса долго не могла привыкнуть к тому, что папы больше нет. «Она ему до сих пор сообщения пишет. Я видела в телефоне, что она шлет папе sms. Я объяснила, что телефон находится у Кати и папа ей не ответит. Сказала дочке, что она может общаться с папой мысленой, но это, конечно, очень тяжело для нее», — призналась телеведущая в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Пока неизвестно, успел ли Борис Грачевский составить завещание. В любом случае, наследниками первой очереди считаются его дети и вдова Екатерина. Родственники будут делить недвижимость артиста, банковские счета и права на «Ералаш». При этом Анна утверждает, что она сама ни на что не претендует.

«Журналисты недавно спрашивали, буду ли я бороться за наследство. Но для меня главное — это благополучие Василисы. Я спрашивала у дочери, чтобы она хотела получить от папы. Она попросила его фотографию, которая есть у Кати и одну фигурку слоника из коллекции Бори. Вот, что нужно ребенку», — рассказала Анна.

Пока раздел имущества не начался. Вполне возможно, что предполагаемый внебрачный сын Грачевского захочет претендовать на его собственность. Вот только для этого Максиму сначала придется доказать родство.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Сил нет, умираю": экс-супруга Аршавина о своем состоянии после выхода из комы
"Сил нет, умираю": экс-супруга Аршавина о своем состоянии после
AliExpress запустит сеть постаматов вместе с "Почтой России" и откроет пункты выдачи заказов в ее отделениях
AliExpress запустит сеть постаматов вместе с "Почтой России" и
Второй полет Boeing Starliner к МКС снова отложили
Второй полет Boeing Starliner к МКС снова отложили
Российские частные ясли остались без отопления, света и воды из-за долгов
Российские частные ясли остались без отопления, света и воды из-за
В России заявили об обреченности попытки военного захвата Крыма
В России заявили об обреченности попытки военного захвата Крыма
В Совфеде отреагировали на призыв украинского политика к захвату Крыма
В Совфеде отреагировали на призыв украинского политика к захвату Крыма
Посольство РФ: Британия продолжает использовать инцидент со Скрипалями
Посольство РФ: Британия продолжает использовать инцидент со Скрипалями
Норвежский футболист возмутился "сумасшествием" на дорогах Москвы
Норвежский футболист возмутился "сумасшествием" на дорогах Москвы
Россиянин Василевский установил рекорд клуба НХЛ
Россиянин Василевский установил рекорд клуба НХЛ
Японский миллиардер набирает команду для путешествия вокруг Луны
Японский миллиардер набирает команду для путешествия вокруг Луны
Российский губернатор не смог записаться на прививку от COVID-19
Российский губернатор не смог записаться на прививку от COVID-19
В России за сутки умерли 452 человека с коронавирусом
В России за сутки умерли 452 человека с коронавирусом

Топ на сегодня

Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Восхождение русского КаИNа
Восхождение русского КаИNа
Музыкальный феномен Райза
Музыкальный феномен Райза
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае

Еще по теме

Бывшая жена Бориса Грачевского оценила оставленное им наследство
Экс-супруга Бориса Грачевского: «Его вдова Катя позвонила мне и попросила вступить в наследство»
Экс-жена Бориса Грачевского сбежала из студии телешоу после обвинений в изменах и шантаже
Бывшая жена Грачевского: «Смерть Бориса – это ошибка врачей!»