Анна Грачевская о предполагаемом сыне Бориса: «Моя дочь ДНК сдавать не будет!»

Анастасия Иванова

Анна Грачевская уверена, что у ее бывшего мужа было только четверо детей. В рассказы Максима Красикова о родстве с режиссером телеведущая не верит.

После смерти Бориса Грачевского поклонники опасались, что его родственники начнут со скандалом делить наследство. Вдова режиссера Екатерина и его экс-супруга Анна сразу заявили, что не будут конфликтовать из-за имущества. Более того, женщины хотят сохранить хорошие отношения ради детей Грачевского.

Однако недавно на арену вышел еще один потенциальный наследник — 36-летний Максим, утверждающий, что является сыном Бориса Юрьевича. Мужчина так убедительно рассказывал историю знакомства своих родителей, что многие ему даже поверили. Многие, но не Анна Грачевская.

«У Бориса четверо детей — Василиса, Максим и Ксения от первого брака и Филипп от Кати. Что там говорит этот человек меня не волнует. Я не буду принимать участие в ДНК-экспертизе. Моя дочь точно ничего сдавать не будет», — подчеркнула Анна.

Сейчас Грачевская очень переживает из-за психологического состояния наследницы. Василиса долго не могла привыкнуть к тому, что папы больше нет. «Она ему до сих пор сообщения пишет. Я видела в телефоне, что она шлет папе sms. Я объяснила, что телефон находится у Кати и папа ей не ответит. Сказала дочке, что она может общаться с папой мысленой, но это, конечно, очень тяжело для нее», — призналась телеведущая в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Пока неизвестно, успел ли Борис Грачевский составить завещание. В любом случае, наследниками первой очереди считаются его дети и вдова Екатерина. Родственники будут делить недвижимость артиста, банковские счета и права на «Ералаш». При этом Анна утверждает, что она сама ни на что не претендует.

«Журналисты недавно спрашивали, буду ли я бороться за наследство. Но для меня главное — это благополучие Василисы. Я спрашивала у дочери, чтобы она хотела получить от папы. Она попросила его фотографию, которая есть у Кати и одну фигурку слоника из коллекции Бори. Вот, что нужно ребенку», — рассказала Анна.

Пока раздел имущества не начался. Вполне возможно, что предполагаемый внебрачный сын Грачевского захочет претендовать на его собственность. Вот только для этого Максиму сначала придется доказать родство.