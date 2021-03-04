Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анна Нетребко провела экскурсию по дому Филиппа Киркорова

Анна Нетребко провела экскурсию по дому Филиппа Киркорова
Оперная певица Анна Нетребко разместила в инстаграме подборку из фотографий и видео, на которых продемонстрировала, как она с мужем и сыном побывала в гостях у Филиппа Киркорова в его роскошном особняке.
[media=https://www.instagram.com/p/CL7IpNBnpI6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
"Огромное спасибо за гостеприимство! Стол! Игры! Дети в восторге", — написала Нетребко.

С разрешения артиста Анна Нетребко поделилась с подписчиками видами интерьеров. Комнаты у Киркорова оформлены по-королевски: мебель из ценных пород дерева, портьеры, расшитые золотыми нитями, и многое другое. Артистка также сняла коллекцию редких фарфоровых кукол, которых собирает певец, и, конечно же, побывала в его гардеробной.

"Это как минимум несколько оперных театров", — описывает Нетребко огромную комнату с одеждой и обувью Нетребко.

В комментариях пользователи поблагодарили певицу за "интересную экскурсию": "Как удивительно у вас получается снимать: без барьеров, пафоса. Очень тепло и по-домашнему", "Мое восхищение — отличный репортаж".

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Владимир Пресняков: «Наташа – героиня. Она делает все ради сыновей»
Владимир Пресняков: «Наташа – героиня. Она делает все ради сыновей»
Анна Грачевская о предполагаемом сыне Бориса: «Моя дочь ДНК сдавать не будет!»
Анна Грачевская о предполагаемом сыне Бориса: «Моя дочь ДНК сдавать
В Хабаровском крае рассказали о поддержке сельхозпредприятий в 2021 году
В Хабаровском крае рассказали о поддержке сельхозпредприятий в 2021
Меркель заявила о начале смягчения коронавирусных ограничений в Германии
Меркель заявила о начале смягчения коронавирусных ограничений в
Охраняющие Капитолий США солдаты пожаловались на плесень и металл в еде
Охраняющие Капитолий США солдаты пожаловались на плесень и металл в
Верховный суд принял к рассмотрению ряд исков от закрытых Зеленским телеканалов
Верховный суд принял к рассмотрению ряд исков от закрытых Зеленским
Москвичи закупились золотом
Москвичи закупились золотом
Анна Нетребко провела экскурсию по дому Филиппа Киркорова
Анна Нетребко провела экскурсию по дому Филиппа Киркорова
Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
В России захотели ввести новый «налог на Google»
В России захотели ввести новый «налог на Google»
Ученый рассказал об особенностях новой российской вакцины от коронавируса
Ученый рассказал об особенностях новой российской вакцины от
Автомобилисты столкнулись с проблемами при оформлении ОСАГО
Автомобилисты столкнулись с проблемами при оформлении ОСАГО

Топ на сегодня

Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Восхождение русского КаИNа
Восхождение русского КаИNа
Музыкальный феномен Райза
Музыкальный феномен Райза
В США опубликовали список компаний, попавших под санкции из-за Навального
В США опубликовали список компаний, попавших под санкции из-за
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ

Еще по теме

Анна Нетребко вернулась встречать Рождество в Вену: нарядная елка и дружеские селфи
Анна Нетребко с мужем и сыном готовятся к празднованию Дня благодарения в США
Встреча с Димой Биланом и туристические прогулки: Анна Нетребко снова гостит в Москве
Снова в путь: Анна Нетребко с Юсифом Эйвазовым и сыном в Испании