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Аваков заявил о правах Украины на русский язык

Аваков заявил о правах Украины на русский язык

Русская языковая культура принадлежит не только России, но и Украине, считает украинский министр внутренних дел Арсен Аваков. Такое мнение он высказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Отвечая на вопрос Гордона, может ли Киев инициировать запрет русскоязычных каналов по всему миру, Аваков предложил действовать иным образом.

Не знаю, как это возможно, я бы лучше сделал по-другому. Я бы инициировал, чтобы наши телеканалы [вещали] по всему миру, в том числе русскоязычные… Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык в нашем случае, не принадлежит России. В Украине государственный язык — украинский… Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?

Он выразил уверенность, что украинские каналы с удовольствием смотрели бы на русском языке зрители в других странах.

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По материалам: uposters.ru
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