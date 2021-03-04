Автомобилисты столкнулись с проблемами при оформлении ОСАГО

Вадим Карасев

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Единая автоматизированная система технического осмотра (ЕАИСТО) не дает российским автомобилистам купить полисы ОСАГО. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, обновленная 1 марта система работает со сбоями, и страховщики не могут получить данные о диагностических картах на автомобили. Без этого документа машина считается не прошедшей техосмотр и на нее не может быть оформлено ОСАГО.

Информацию о сбоях в работе ЕАИСТО изданию подтвердили сотрудники многих страховых контор. Также со сложностями при входе в систему столкнулись операторы ТО, которые не сумели войти в этот сервис или ввести данные.

25 февраля правительство России отложило начало действия новых правил техосмотра автомобилей. Обязательная фотофиксация техосмотра должна была начаться с 1 марта, но ее введение перенесли на 1 октября. Причиной этого стала неготовность операторов к новым требованиям.

Согласно новому регламенту, осмотр автомобиля будет фиксироваться на фото, снимок должен содержать координаты системы ГЛОНАСС с погрешностью не более 15 метров. Данные начнут загружаться в единую автоматизированную информационную систему техосмотра. В нее также будут поступать информация о местонахождении автомобиля, данные о дате, времени начала и окончания осмотра. Диагностическую карту будет заверять электронной подписью эксперт, который осуществлял осмотр.