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Банкам предлагают ограничить срок рассмотрения кредитов для бизнеса

Банкам предлагают ограничить срок рассмотрения кредитов для бизнеса
Срок рассмотрения банками заявок на льготное кредитование бизнеса должен ограничиться одной неделей, считает заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко. В интервью "Парламентской газете" депутат мотивировала свою инициативу тем, что обычные кредиты банки в настоящее время оформляют за три-пять дней.

"Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства РФ от 27.02.2021 № 279, предусматривающее срок рассмотрения кредитной заявки до одной недели", – написала парламентарий в обращении к Михаилу Мишустину.

В думском комитете по финансовому рынку инициативу по ограничению срока поддержали, однако оставили открытым вопрос, какой именно срок необходим банкам для рассмотрения обращений от предпринимателей.       

сообщило, что сумма ипотечного кредита в России достигла рекордных значений.
Экономика

По материалам: ria.ru
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