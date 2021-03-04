Банкам предлагают ограничить срок рассмотрения кредитов для бизнеса

Алексей Вольцев

Срок рассмотрения банками заявок на льготное кредитование бизнеса должен ограничиться одной неделей, считает заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко. В интервью "Парламентской газете" депутат мотивировала свою инициативу тем, что обычные кредиты банки в настоящее время оформляют за три-пять дней.

"Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства РФ от 27.02.2021 № 279, предусматривающее срок рассмотрения кредитной заявки до одной недели", – написала парламентарий в обращении к Михаилу Мишустину.

В думском комитете по финансовому рынку инициативу по ограничению срока поддержали, однако оставили открытым вопрос, какой именно срок необходим банкам для рассмотрения обращений от предпринимателей.

сообщило, что сумма ипотечного кредита в России достигла рекордных значений.