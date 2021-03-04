Бари Алибасов в бешенстве из-за отмены развода! Шоумен считает, что Шукшины хотят его обобрать

Влада Некрасова

В конце декабря Бари Каримович и Лидия Николаевна развелись после двух лет брака. Но актриса вдруг передумала расставаться с шоуменом и решила подать апелляцию. Сегодня выяснилось, что супруги вновь состоят в официальном союзе. С этим не согласен Алибасов, который больше не горит желанием быть законным мужем Федосеевой-Шукшиной.

По поводу сложившейся ситуации высказался сын Бари Каримовича, который подчеркнул, что его папа крайне не доволен решением суда.

«Сегодня прошло заседание по отмене развода Бари Алибасова с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Юридически оно было чисто номинальным, так как Лидия Николаевна просила моего отца из репутационных соображений отдать ей право стать инициатором развода, и после него адвокат Шукшиных мог по закону в одностороннем порядке аннулировать этот суд. Вопрос был в порядочности оппонентов. Будут ли они соблюдать договоренности по разводу? К сожалению, Шукшина решила отменить свой иск, и отец теперь в бешенстве, ведь он уже год не может вывести из под удара свою недвижимость», — посетовал Бари-младший.

Но в этой истории, по словам наследника продюсера, есть и положительные моменты.

«Теперь-то мы понимаем, что добрые отношения есть только со стороны Бари Каримовича, а Шукшиными движет исключительно жажда наживы. Сегодня это подтвердилось, когда адвокат Шукшиной предложила подписать документы об отказе Шукшиной от имущества отца при сохранении брака, прекрасно понимая, что эти соглашения не будут иметь юридической силы в случае его смерти. Теперь никакие чувства не мешают Бари Каримовичу самостоятельно подать на развод и озвучить его настоящую причину. «Я развожусь, потому что не хочу быть с женщиной, желание семьи которой как можно скорее свести меня в могилу и оттяпать четвертину», — говорит отец. Не сомневайтесь, Бари Каримович еще порадует нас новыми романами и женитьбами», — подчеркнул Алибасов-младший в беседе со «NewsTes.ruом».

Напомним, Бари Каримович не присутствовал на судебном заседании, которое прошло в столице. Сейчас продюсер находится под присмотром сына в Калининграде. Недавно шоумен неудачно упал и сломал ногу, после чего ему понадобилось хирургическое вмешательство.

«К Бари Каримовичу будет приставлена охрана, также через друзей нашли профессионального реабилитолога — женщина проживает в Донецке, но уже срочно вылетела в Калининград к ВИП-пациенту. В последнее время Бари-младшего многие безосновательно обвиняли в том, что он не уделял внимание отцу. Но, как видим, это не так! И Бари Алибасов-младший, и его семья отдают все силы, чтобы вылечить отца. Не только поставить его на ноги, но и привести в порядок психику», — рассказывал адвокат продюсера Александр Бенхин.