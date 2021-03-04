Безбородову с дня рождения Захарьяша доставили в больницу

Вадим Карасев

Милена Безбородова старательно готовилась к дню рождения Сергея Захарьяша, поэтому старательно игнорировала проблемы со здоровьем, намереваясь заняться собой уже после праздника. В итоге ее увезли в больницу прямо с вечеринки. Сергея остался отмечать праздник, так как не мог игнорировать гостей. Хейтеры считают, что причина в его равнодушии к девушке.

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«Необычная реакция влюбленного: ты езжай в больницу, а я дальше буду праздновать», «Мне одной кажется, что Милена бросила бы гостей и поехала в больницу с Захарьяшем?», «Нет денег переплюнуть Пинчук, так привлечем внимание хоть так?)))», - высказываются пользователи.

Экс-участница вышла на связь с подписчиками прямо из кареты скорой помощи, чтобы все узнали, как ей плохо. Милену Безбородову госпитализировали прямо с праздника в честь дня рождения Сергея Захарьяша. Девушка заявила, что ее впервые везут с мигалками, однако в больнице выяснилось, что все не так плохо, раз она спокойно вернулась домой, пишет newstes.ru.Сергей так сильно переживал за возлюбленную, что предпочел остаться на вечеринке и не оставлять гостей без своего внимания. Преданные поклонники продолжают пищать от восторга, глядя на совместные снимки пары, а хейтеры уверены, что поступок Захарьяша еще одно подтверждение договорных отношений.Если бы Захарьяш был так влюблен, как говорит, беспокойство за избранницу заставило бы его отправиться вместе с ней в больницу. Да и заняться лечением он бы ее заставил, когда это требовалось, а не после того, как она завершит подготовку. Если Безбородова легкомысленно относится к своему здоровью, то более взрослый партнер должен понимать последствия такого легкомыслия.Кроме того, не все верят, что Безбородовой вообще было плохо, утверждая. что единственная проблема, связанная с кистой, из-за которой скорая будет везти с мигалками, это если киста лопнет. Но в таком случае девушке грозила бы операция, и уехать спокойно домой бы не получилось. И тогда понятно, почему Захарьяш не переживал. В борьбе за привлечение подписчиков и внимания все средства хороши?