ЦБ перечислил схемы мошенников по вовлечению пенсионеров в финансовые пирамиды
Мошенники активно орудуют в Москве и Подмосковье, заманивая пенсионеров в финансовые пирамиды под предлогом вложений в фармацевтику, фермерство, базы отдыха и оптовые поставки овощей и фруктов. В 2020 году было выявлено 45 подобных организаций: 40 в столице и 5 в области, сообщила пресс-служба главного управления Банка России по ЦФО.
У аферистов по-прежнему остаются актуальными традиционные формы нелегального привлечения денег граждан через потребительские общества либо кооперативы, не обладающие статусом финансовой организации и не контролируемые ЦБ.
"Основная целевая аудитория таких компаний — пенсионеры. Предлагают вложения в фармацевтику, фермерские хозяйства, базы отдыха и оптовые поставки овощей и фруктов, обещают доходность более 18%", — уточнил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ ЦБ по ЦФО Евгений Балычев.
Он добавил, что у этих фирм отсутствует лицензия на привлечение средств населения, а суммы, собранные с граждан, и активность в этом направлении несопоставимы с реальной хозяйственной деятельностью. Сейчас финансовые пирамиды частично перешли в интернет — жертв заманивают агрессивной рекламой с участием популярных блогеров и знаменитостей, которые рассказывают придуманные истории своего "успеха".
Ранее NEWSTES писал, что пенсионерам могут разрешить отключать онлайн-операции.