ЦБ перечислил схемы мошенников по вовлечению пенсионеров в финансовые пирамиды

Вадим Карасев

Мошенники активно орудуют в Москве и Подмосковье, заманивая пенсионеров в финансовые пирамиды под предлогом вложений в фармацевтику, фермерство, базы отдыха и оптовые поставки овощей и фруктов. В 2020 году было выявлено 45 подобных организаций: 40 в столице и 5 в области, сообщила пресс-служба главного управления Банка России по ЦФО.

У аферистов по-прежнему остаются актуальными традиционные формы нелегального привлечения денег граждан через потребительские общества либо кооперативы, не обладающие статусом финансовой организации и не контролируемые ЦБ.

"Основная целевая аудитория таких компаний — пенсионеры. Предлагают вложения в фармацевтику, фермерские хозяйства, базы отдыха и оптовые поставки овощей и фруктов, обещают доходность более 18%", — уточнил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ ЦБ по ЦФО Евгений Балычев.

Он добавил, что у этих фирм отсутствует лицензия на привлечение средств населения, а суммы, собранные с граждан, и активность в этом направлении несопоставимы с реальной хозяйственной деятельностью. Сейчас финансовые пирамиды частично перешли в интернет — жертв заманивают агрессивной рекламой с участием популярных блогеров и знаменитостей, которые рассказывают придуманные истории своего "успеха".

Предлагают вложения в криптовалюту, в токены, псевдобиржи. Под одним и тем же брендом могут демонстрировать и разные "продукты", например оплату недвижимости или автомобиля за треть стоимости якобы за счет участия в псевдоинвестиционной деятельности и вложений в некие онлайн-платформы. Никаких документов, подтверждающих право привлекать средства населения, у таких организаций нет.

Ранее NEWSTES писал, что пенсионерам могут разрешить отключать онлайн-операции.