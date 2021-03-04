Цены на нефть показали рост после решения ОПЕК+ не увеличивать добычу

Анастасия Иванова

Нефть начала дорожать после сообщений о том, что участники заседания ОПЕК+ приняли решение не наращивать добычу в апреле, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что стороны, принимавшие участие в очередных консультациях в четверг, условились сохранить добычу нефти в следующем месяце на прежних показателях. При этом Минэнерго Казахстана указало, что только Нур-Султан и Москва нарастят добычу на 20 и 130 тысяч баррелей в сутки соответственно.

По данным на 19.03 мск, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла до 67,31 доллара за баррель (+5,06%), апрельских фьючерсов на WTI – до 64,34 доллара (+5,08%).

сообщило, что аналитики рассказали, почему ожидают падения курса рубля в марте.