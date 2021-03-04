Чепурченко – о ссорах с супругой из-за «Ледникового периода», поцелуях с партнершей и конфликте с Авербухом

Алексей Вольцев

В конце прошлого года состоялся финал ледового шоу, победителями которого стала пара Энберт-Кузьмина, а вот Чепурченко и Хохлова, несмотря на хорошие показатели, заняли второе место. Обладатель серебряной медали рассказал, что борьба за лидерство была очень жаркой и ему пришлось многим пожертвовать.

Вячеславу Чепурченко удалось поразить в «Ледниковом периоде» не только поклонников, но даже профессиональных фигуристов. Спортсмены отмечали, как мастерски актер выполняет сложные элементы. По словам звезды, добиться таких оценок ему удалось, благодаря упорству. Однако успех стоил участнику дорого: было упущено много драгоценного времени с женой Екатериной и годовалой дочерью Ярославой.

«Полтора часа дороги в «Лужники», тренировка — шесть и еще назад ехать полтора часа, то есть, по сути, ты весь день в «Ледниковом». Причем тут все так же, как при обучении английскому, — нет конечного результата, ты всегда должен учиться. Когда возвращался с тренировки, то думал уже о завтрашней. Мы с Катей потом все-таки нашли золотую середину. Но было очень много разговоров и даже ссор на тему того, что проект меня забирает полностью», — делился артист.

Журналист Василий Конов поспешил отметить, что съемки были необходимы Вячеславу для продвижения по карьерной лестнице. Все-таки проект Первого канала добавляет звезде популярности, а значит, и выгодных предложений от режиссеров.

«На шоу было потрачено почти полгода, — рассуждал актер. — Последние 3-4 месяца были самыми жесткими. Очень тяжело говорить, что это взнос в будущее, когда зеленые жена и ты, плачущая дочь. У вас нет сил ни на что. Я прихожу уставший, она весь день с ребенком. Тем, кто захочет попасть в такое телешоу, нужно отдавать себе отчет в том, что оно забирает много времени. Ты не только физически, но и морально должен быть там».

Впрочем, несмотря на сложности, звезда признается, что получал большое удовольствие от участия в «Ледниковом…» В проекте он не только осваивал новый навык, но и оттачивал актерское мастерство. Знание того, как отыгрывать роль, помогало ему создавать интересные образы, а также отказываться от каких-то ненужных деталей.

«Естественно, какие-то базовые творческие вещи я предлагал. Например, в номерах некоторые пары целовались, но это не производило должного эффекта, даже в отрицание… Не обязательно демонстрировать поцелуй, открытый секс, чтобы показать любовь. От меня часто приходили какие-то ходы. Когда ребята целовались, я думал: «Нет, это не сработает». Так и получалось. У Влада Топалова с партнершей был прекрасный номер, но они два или три раза целовались в номерах — такие вещи я предлагал исключать. Здесь мой взгляд на номер, как на этюд, помогал», — рассуждал Вячеслав.

33-летний Чепурченко считает личной победой свой идеальный прокат в номере «Остап Бендер и Бразильянка». В нем ему удалось выйти на новый уровень исполнения спортивных элементов. А вот Илья Авербух поначалу отнесся к задумке звезд с большим скепсисом.

«Я подъезжаю к ребятам и говорю: «Это самое страшное, что я видел в жизни. Это настолько плохо, что хуже быть не может. Поэтому просьба просто чисто проехать». Ребята в шоке, а я увидел, что танца нет как такового, хотя они старались. Не знаю, что с ними произошло, вроде ничего не поменялось, но Слава с Яной буквально разорвали зал. У нас даже было столкновение характеров, мы даже обменялись суровыми взорами друг с другом, но это нас даже сблизило, появилось доверие. Слава не повелся на мою предыстерику», — говорил Илья на YouTube-канале Конова.