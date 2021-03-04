Дептранс Москвы протестирует первый сочлененный автобус КамАЗ

Вадим Карасев

В ближайшие две недели в Москве начнут испытывать новый особо большой автобус марки "КамАЗ". Опытный образец уже доставлен в российскую столицу и сейчас его готовят к выходу на линию.

В Дептрансе Москвы показали видео с новинкой и рассказали, что первоначально сочлененный автобус выйдет на линию без пассажиров. От машины просто "большой вместимости" он отличается увеличенным числом мест для сидения (44 против 31) и общей вместимостью 162 пассажира (93 человека в обычном автобусе).



Тестируем первую камазовскую гармошку 😎



Если всё будет ок, то на её основе сделают электробус особо большой вместимости. pic.twitter.com/158vU3Wn7U

— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) March 4, 2021

Длиной экспериментальный КамАЗ достигает 18 метров (на 6 м больше). Мощность двигателя составляет 250 кВт (на 75 кВт больше). Планируется в дальнейшем также создать его модификацию-электробус, но пока речь идет только о модели с мотором экокласса "Евро-5".

Серийное производство автобуса запланировано на конец 2021 года на заводе "НЕФАЗ" в Башкортостане. К тому моменту разработчики могут внести изменения, если их необходимость покажет опытная эксплуатация.