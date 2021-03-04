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Диетолог назвала правильные продукты для ночного перекуса

Диетолог назвала правильные продукты для ночного перекусаФото: Depositphotos

На ночь можно есть некоторые продукты, которые содержат легкоусвояемый белок. Их телеканалу «Звезда» назвала диетолог, врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По ее словам, ночью пищеварение и вся работа организма замедляются, поэтому правильный перекус должен быть легким. Для этого хорошо подойдут омлет с овощами, творог, кусок рыбы или рыбные котлеты, банан и пара ложек урбеча. Альтернативой могут стать белковые коктейли или «лечебное» питание.

Если выбирать мясо, то оно должно быть в виде детского питания, тогда оно «не ляжет комом» в желудке. «Если съесть прямо мясо, оно наутро даст снижение аппетита или его отсутствие», — пояснила Дианова.

Она уточнила, что птицу или мясо лучше не есть вечером и ночью. Говядина, телятина и свинина особенно тяжелы для пищеварения в позднее время суток.

Ранее доцент кафедры диетологии и нутрициологии РНИМУ имени Пирогова Альфред Богданов рассказал россиянам о секрете правильного ужина. Он отметил, что желательно выбирать сочетание белка и овощей, также можно есть молочные и творожные продукты. Рекомендуется отказаться от фруктов во второй половине дня, от картофеля, макарон, риса и других круп, хлеба и выпечки, которые вечером «уходят» в жир.

Россия

По материалам: lenta.ru
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