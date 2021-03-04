Для учащихся Новосибирска организовали Школу системной биологии

Алексей Вольцев

Новосибирский Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир» провел Школу системной биологии.

Мероприятие организовано в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

В Школе системной биологии обучающиеся занимались научно-проектной деятельностью, прошли курс лекций и семинаров.

Как отметил руководитель программы, научный сотрудник Федерального исследовательского центра института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук кандидат биологических наук Алексей Дорошков, цель программы – показать участникам многообразие научных направлений

«Мы стремимся сократить разрыв между научной средой и школой, показывая учащимся, каково быть настоящим ученым: проводить эксперименты и анализировать результаты, работать над реальными научными задачами. Такая деятельность, безусловно, сопровождается теоретической подготовкой, которая поможет начать процесс формирования научной картины мира и в дальнейшем облегчит восприятие концепций и данных», – пояснил Алексей Дорошков.

Участниками Школы системной биологии стали обучающиеся 8–11-х классов Новосибирской области, которые зарегистрировались на образовательную программу и прошли конкурсный отбор.