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Для учащихся Новосибирска организовали Школу системной биологии

Для учащихся Новосибирска организовали Школу системной биологии

Новосибирский Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир» провел Школу системной биологии. 

Мероприятие организовано в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

В Школе системной биологии обучающиеся занимались научно-проектной деятельностью, прошли курс лекций и семинаров.

Как отметил руководитель программы, научный сотрудник Федерального исследовательского центра института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук кандидат биологических наук Алексей Дорошков, цель программы – показать участникам многообразие научных направлений

«Мы стремимся сократить разрыв между научной средой и школой, показывая учащимся, каково быть настоящим ученым: проводить эксперименты и анализировать результаты, работать над реальными научными задачами. Такая деятельность, безусловно, сопровождается теоретической подготовкой, которая поможет начать процесс формирования научной картины мира и в дальнейшем облегчит восприятие концепций и данных», – пояснил Алексей  Дорошков.

Участниками Школы системной биологии  стали обучающиеся 8–11-х классов Новосибирской области, которые зарегистрировались на образовательную программу и прошли конкурсный отбор.

Общество

По материалам: edu.ru
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