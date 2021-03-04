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Дочь Кивы стала важным чиновником в Полтаве

Дочь Кивы стала важным чиновником в Полтаве

Старшая дочь одиозного народного депутата от «ОПЗЖ» Ильи Кивы 27-летняя Екатерина выиграла конкурс на должность директора юридического департамента в городском совете Полтавы. Как сообщает Telegram Pavlovsky News, она была единственной, кто подал документы на вакантное место и набрала 23 бала из 25.

Теперь ее кандидатуру должен утвердить мэр Полтавы.

Дочь народного депутата получила образование в Харьковском национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого и в Национальной академии внутренних дел в Киеве и с 2017 года работала в органах полиции, с последней должности в департаменте кадрового обеспечения полиции уволилась в сентябре 2020 года.

Кива не женат. Тем не менее, кроме Екатерины, у него есть еще двое детей — двухлетняя Мария и 10-летний Георгий.

Народный депутат Илья Кива регулярно попадает в секс-скандалы — так, в январе 2020 года он смотрел голые фото во время пленарного заседания.

Украина

По материалам: fakty.ua
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