Джастин Бибер назвал Селену Гомес алкоголичкой

Алексей Вольцев

Кто-то все еще не может забыть бывшую возлюбленную!

Вот уже больше десяти лет весь мир следит за отношениями Джастина Бибера (Justin Bieber) и его бывшей возлюбленной Селеной Гомес (Selena Gomez). Они то встречались, то расставались, то переживали настоящую драму. Но в итоге все закончилось тем, что Джастин женился на Хейли Бибер (Hailey Bieber).

Когда Джастин и Селена были вместе, у Бибера были проблемы с наркотиками. Он даже стал причинной ссоры Гомес с семьей, а у него самого тоже не заладились отношения с ее родственниками.

Джастину не нравились обвинения в том, что он якобы «испортил» Селену. И он отвечал! Так, Бибер говорил о том, что Селена сама во всем виновата, ведь это она не может себя контролировать на вечеринках.

«Она всегда была пьяной на тусовках!»

– говорил Джастин Бибер.

Кроме того, Селена вместе со своим возлюбленным употребляла наркотики и была «конкурентоспособной». Таким образом, обвинять одного лишь Джастина во всех бедах было бы странно.