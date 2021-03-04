Джастин Бибер назвал Селену Гомес алкоголичкой
Кто-то все еще не может забыть бывшую возлюбленную!
Вот уже больше десяти лет весь мир следит за отношениями Джастина Бибера (Justin Bieber) и его бывшей возлюбленной Селеной Гомес (Selena Gomez). Они то встречались, то расставались, то переживали настоящую драму. Но в итоге все закончилось тем, что Джастин женился на Хейли Бибер (Hailey Bieber).
Когда Джастин и Селена были вместе, у Бибера были проблемы с наркотиками. Он даже стал причинной ссоры Гомес с семьей, а у него самого тоже не заладились отношения с ее родственниками.
Джастину не нравились обвинения в том, что он якобы «испортил» Селену. И он отвечал! Так, Бибер говорил о том, что Селена сама во всем виновата, ведь это она не может себя контролировать на вечеринках.
«Она всегда была пьяной на тусовках!»– говорил Джастин Бибер.
Кроме того, Селена вместе со своим возлюбленным употребляла наркотики и была «конкурентоспособной». Таким образом, обвинять одного лишь Джастина во всех бедах было бы странно.