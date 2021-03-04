Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Джастин Бибер назвал Селену Гомес алкоголичкой

Джастин Бибер назвал Селену Гомес алкоголичкой

Кто-то все еще не может забыть бывшую возлюбленную!

Вот уже больше десяти лет весь мир следит за отношениями Джастина Бибера (Justin Bieber) и его бывшей возлюбленной Селеной Гомес (Selena Gomez). Они то встречались, то расставались, то переживали настоящую драму. Но в итоге все закончилось тем, что Джастин женился на Хейли Бибер (Hailey Bieber).


Когда Джастин и Селена были вместе, у Бибера были проблемы с наркотиками. Он даже стал причинной ссоры Гомес с семьей, а у него самого тоже не заладились отношения с ее родственниками.

Джастину не нравились обвинения в том, что он якобы «испортил» Селену. И он отвечал! Так, Бибер говорил о том, что Селена сама во всем виновата, ведь это она не может себя контролировать на вечеринках.

«Она всегда была пьяной на тусовках!»

– говорил Джастин Бибер.

Кроме того, Селена вместе со своим возлюбленным употребляла наркотики и была «конкурентоспособной». Таким образом, обвинять одного лишь Джастина во всех бедах было бы странно.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, заявила Захарова
Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, заявила Захарова
Всероссийские проверочные работы школьников предложили отменить
Всероссийские проверочные работы школьников предложили отменить
Диетолог назвала правильные продукты для ночного перекуса
Диетолог назвала правильные продукты для ночного перекуса
ВШЭ попала в топ-50 университетов мира по трем предметам в рейтинге QS
ВШЭ попала в топ-50 университетов мира по трем предметам в рейтинге QS
Кто самый богатый из BTS?
Кто самый богатый из BTS?
Джастин Бибер назвал Селену Гомес алкоголичкой
Джастин Бибер назвал Селену Гомес алкоголичкой
У Чонгука и Арианы Гранде обнаружили парные татуировки на руках! Между ними что-то есть?!
У Чонгука и Арианы Гранде обнаружили парные татуировки на руках!
США пообещали больше не свергать правителей
США пообещали больше не свергать правителей
Киев обиделся на Словакию за шутку об обмене "Спутника V" на украинские территории
Киев обиделся на Словакию за шутку об обмене "Спутника V" на
Прототип космического корабля от SpaceX взорвался после посадки
Прототип космического корабля от SpaceX взорвался после посадки
Федеральная налоговая служба планирует ряд нововведений
Федеральная налоговая служба планирует ряд нововведений
Александра Маршала госпитализировали
Александра Маршала госпитализировали

Топ на сегодня

Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Восхождение русского КаИNа
Восхождение русского КаИNа
Музыкальный феномен Райза
Музыкальный феномен Райза
Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию
Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию
Политолог: США "загнали себя" противостоянием "Северному потоку-2"
Политолог: США "загнали себя" противостоянием "Северному потоку-2"

Еще по теме

Селена Гомес выглядела счастливой на велопрогулке с Джастином Бибером
Джастин Бибер снова достает Селену Гомес?
Пока The Weeknd на гастролях, Селена Гомес проводит время с Джастином Бибером
Джастин Бибер и Селена Гомес посещают терапию из-за Хейли Болдуин