Егор Крид представит Россию на конкурсе «Евровидение»

Лидия Мартынова

Артист попал в шорт-лист претендентов на поездку на конкурс.

Уверены, такого вы не ожидали! Накануне озвучили шорт-лист артистов-претендентов, которые могут представить Россию на конкурсе «Евровидение-2021».

По информации портала Super.ru, среди потенциальных участников конкурса оказались Моргенштерн, Антон Беляев со своей группой, дуэт #2Маши и Егор Крид!

Поклонники Егора могут радоваться, ведь, скорее всего, у него больше всего шансов выиграть в этой борьбе. Претендент будет выбран 8 марта при помощи зрительского голосования в рамках эфира «Первого канала».

Вы, наверное, спросите, а как же группа Little Big, которая не смогла отправиться на конкурс из-за пандемии коронавируса в прошлом году? Константин Эрнст заявлял, что ребята тоже появятся в студии 8 марта.

Напомним, что сам конкурс «Евровидение» состоится в очной форме в Нидерландах с 18 по 22 мая. Пока что решается вопрос, будут ли присутствовать зрители на мероприятии.

Кстати, уже известно, что на «Евровидение-2021» едет Филипп Киркоров. Он будет представлять на международном конкурсе участницу из Молдавии. Он выступает ее продюсером.