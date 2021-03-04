ЕК допустила добавление "Спутника V" в общеевропейский портфель заказов

Лидия Мартынова

Еврокомиссия не исключила возможность добавления российской вакцины от COVID "Спутник V" в общеевропейский портфель заказов, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии.

Ранее европейский лекарственный регулятор ЕМА сообщил, что начал процедуру постепенной экспертизы российской вакцины "Спутник V". В ЕМА не смогли уточнить сроки одобрения российской вакцины, но сообщили, что рассмотрение пойдет по ускоренной процедуре.





"Необходимо различать, с одной стороны, что делает ЕМА, ее процедуру постепенной экспертизы, и, с другой, - портфель вакцин ЕС. В настоящее время нет переговоров о том, чтобы включить "Спутник V" в общеевропейский портфель. Наша стратегия по вакцинам – совместная стратегия Еврокомиссии и стран-членов. И Еврокомиссия со странами-членами может в любой момент решить включить какую-либо вакцину в свой портфель", – сказал он.

"Что касается вакцины "Спутник V" и ее соответствия стратегии вакцинации в ЕС, - пока слишком рано говорить об этом. На данный момент нет никаких контактов производителя с командой переговорщиков ЕС. Есть целая серия таких критериев, пока нельзя сказать, сможет ли производитель их выполнить", - сказал он.