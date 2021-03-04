ЕС продлил санкции против Януковича

Вадим Карасев

Виктор ЯнуковичФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Евросоюз продлил санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения еще на год. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Совета ЕС.

В заявлении говорится, что после ежегодного пересмотра санкций было принято решение продлить на год ограничительные меры против семерых из 10 лиц, ранее включенных в санкционный список. Против одного человека санкции продлили на меньший срок — до 6 сентября 2021 года, а в отношении еще двух людей их сняли. При этом имена и должности упомянутых лиц не называются. Уточняется, что соответствующие правовые акты будут опубликованы в официальном журнале Европейского союза в пятницу, 5 марта.

О том, что ЕС планирует продлить санкции против Януковича и его окружения, стало известно в понедельник, 1 марта. Тогда сообщалось, что из санкционного списка исключат бывшего премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Впервые Евросоюз включил Януковича и его окружение в санкционный список в 2014 году. Поводом для введения ограничений стало уголовное производство о хищении бюджетных средств. Все активы бывшего президента и его соратников за рубежом были заморожены. Семья Януковича обжаловала санкции, и в 2015 году Совет ЕС изменил основания для сохранения в списке фамилий фигурантов.