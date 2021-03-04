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Еще одна страна зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Еще одна страна зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»Фото: Zoltan Balogh / Reuters

Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Ираке. Об этом сообщил в четверг, 4 марта, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), передает ТАСС.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Республики Ирак. Ирак стал 45-й страной, где зарегистрирована вакцина "Спутник V". Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — уточняется в сообщении.

В РФПИ добавили, что «Спутник V» — один из всего лишь трех препаратов в мире с эффективностью выше 90 процентов. Вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом, отметили специалисты.

4 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу российской вакцины «Спутник V».

Ранее уже 44 страны зарегистрировали российский препарат.

18 февраля глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что страны, заключившие контракт по поставкам с Москвой, должны выпустить 1,4 миллиарда доз вакцины, которой можно будет привить 700 миллионов человек. При этом некоторые производители — Китай, Индия, Иран и Южная Корея — будут выпускать препарат для экспорта в третьи страны.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.

В мире

По материалам: lenta.ru
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