Европе предсказали огромный всплеск безработицы

Вадим Карасев

Фото: Susana Vera / Reuters

Огромный всплеск длительной («застойной») безработицы может произойти в зоне евро в 2021 году. Ее рост, по прогнозам, составит 38 процентов по сравнению с тем уровнем, который был до пандемии (с 4,8 миллиона человек в первом квартале 2020 года до 6,6 миллиона человек в третьем квартале 2021 года). Об этом говорится в исследовании страховой компании Euler Hermes, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что 13,7 миллиона европейцев все еще остаются без работы, несмотря на программы поддержки занятости. Это на 1,8 миллиона человек больше, чем год назад. Эксперты предсказывают, что безработица во Франции и Италии достигнет пика только в 2022 году, а в Германии и Испании ее уровень так и останется высоким.

Программы поддержки занятости помогли сохранить рабочие места 25 миллионам жителей четырех крупнейших государств еврозоны. Эксперты считают, что ныне безработные европейцы не смогут быстро решить проблему трудоустройства. Это скажется не только на производственном потенциале экономики, но и может усугубить уже существующее политическое недовольство и привести к беспорядкам.

Из-за введенных на фоне распространения коронавируса ограничений экономика Европы по итогам прошлого года сократилась на 6,8 процента. Экономическая активность в регионе замедлилась в последнем квартале 2020-го, тенденция продолжится и в первой половине 2021-го, уверены эксперты.