Федеральная налоговая служба планирует ряд нововведений

Алексей Вольцев

Федеральная налоговая служба опубликовала план на 2021 год, в котором рассказала как об уже действующих, так и готовящихся проектах.

Ведомство планирует ввести в работу цифровую платформу оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при оказании им финансовых услуг. Ожидается, что она ускорит или удешевит предоставление кредитных продуктов банками. Пресс-служба ведомства в беседе с РБК подчеркнула, что цифровая платформа уже работает — она основывается на технологии блокчейна. В прошлом году ее использовали для поддержки россиян и экономики страны в период коронавирусной инфекции. Так, например, она позволяла ускорить выдачу льготных кредитов для бизнеса. Ведущие банки уже предложили ФСН развивать платформу дальше.

Кроме того, в прошлом году у ведомства появился новый реестр получателей господдержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства. В этом году ФНС намерена внедрить "новую функциональность": на регулярной основе появится возможность корректировать меры поддержки.

ФНС также намерена создать платформу для передачи данных в другие госорганы, например, данные онлайн-касс о продажах продуктов. Однако, платформа находится на этапе проектирования.

"Поставка данных будет осуществляться в автоматизированном режиме с учетом ограничений, предусмотренных нормативно-правовыми актами", — пояснили в ведомстве.

Также ведомство планирует разработать концепцию информационной системы "Налог-4". Как уточняет РБК, система позволяет в автоматическом режиме проверять все цепочки уплаты НДС.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба создает сервис хранения чеков в электронном виде, что позволит иметь полную информацию о покупках в одном месте. Это поможет при возврате товаров или при гарантийном обслуживании.