Феофилактова о Романец: «Она думала половыми органами, когда трахалась с чужим мужиком»

Анастасия Иванова

Евгению очень разозлили слова Романец о том, что она якобы клянчит деньги из семьи бывшего супруга Антона Гусева. Феофилактова обвинила Викторию во вранье, припомнив, что та не гнушалась спать с женатым в свое время Гусевым, у которого к тому же подрастал ребенок.

На днях Виктория Романец довольно жестко отозвалась о женщинах, которые рассчитывают на мужчину и не торопятся зарабатывать себе на жизнь сами. «У Антона есть сын от первого брака (с Евгенией Феофилактовой, — прим. «NewsTes.ru») и, естественно, бывшая супруга, которая систематически клянчит деньги из нашей семьи. В последний раз она это делала при помощи ребенка. Я всегда говорила о том, что перед беременностью надо думать головой, а не половыми органами», — сетовала брюнетка.

Евгения в свою очередь подчеркнула, что не зависит от мужчин и умеет зарабатывать самостоятельно, а Викторию она считает несчастной женщиной, от которой любимый человек не хочет наследников.

«Теперь этот человек ненавидит всех детей и женщин, когда-то родивших, — поделилась Феофилактова с подписчиками. — Кричит, что не надо было думать половыми органами перед беременностью. И сказала это та, которая думала именно этим местом, когда трахалась с женатым мужиком, у которого есть ребенок».

Напомним, сама Виктория Романец не раз говорила подписчикам, что не собирается иметь детей и желает посвящать все свое время себе любимой.

«Сейчас мы не можем иметь детей, так как пока хотим пожить для себя. Я еще не похудела до желаемой формы. Ведь если забеременею, то потолстею еще больше, я к этому не готова. У Антона уже есть сын, если он хочет нежности и умиления, то может проводить с ним еще больше времени», — откровенничала скандальная брюнетка после того, как только вышла замуж за Антона Гусева.