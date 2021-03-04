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ФНС рассказала о нововведениях на 2021 год

ФНС рассказала о нововведениях на 2021 год

Федеральная налоговая служба в 2021 году планирует ввести ряд нововведений, которые затронут взаимодействие органа с гражданами и другими ведомствами и институтами.

План, опубликованный на сайте ФНС, содержит порядка 100 мероприятий, среди которых совершенствование платформы по взаимодействию с банками, разработка новой версии автоматизированной информационной системы "Налог-4", а также разработка системы передачи данных в другие госорганы. Ведомство начнет использовать цифровую платформу оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при оказании им финансовых услуг, в том числе банковских. Система призвана ускорить и удешевить предоставление гражданам кредитных продуктов. В пресс-службе ФНС сообщили РБК, что платформа, основанная на технологии блокчейна, уже работает.

Еще одна цифровая платформа будет создана для передачи административных данных в другие заинтересованные госорганы. Речь идет о сведениях, содержащихся в налоговых декларациях, а также информации о задолженностях и данных контрольно-кассовой техники. В разработке находится также АИС "Налог-4", которую в ФНС уже называют "одной из крупнейших баз данных в мире". Эта система позволит в автоматическом режиме проверять все цепочки уплаты НДС контрагентами.

Также налоговая служба планирует внедрять новый функционал при ведении реестра получателей господдержки среди субъектов малого и среднего бизнеса, запущенного в прошлом году. Он будет заключаться в корректировке мер поддержки с учетом их эффективности.

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По материалам: uposters.ru
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