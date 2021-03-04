Фонд президентских грантов выделил дополнительные 1,6 млрд на поддержку социальных НКО в регионах

Вадим Карасев

Фонд президентских грантов принял решение о выделении дополнительных 1,6 млрд рублей на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в регионах. Гранты были распределены на заседании координационного комитета под председательством первого замглавы АП Сергея Кириенко.

В общей сложности о заинтересованности в сотрудничестве с фондом заявили все регионы страны, 84 из них запросили софинансирование — все, кроме Москвы. В 2021 году на эти цели отложено почти 3 млрд рублей, однако фонд решил добавить софинансирование в размере 1,6 млрд.

Всего социальным некоммерческим организациям в этом году направят 4,5 млрд рублей — и это только грантовая поддержка, без учета субсидий на оказание общественно полезных услуг, исполнение социального заказа. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта.