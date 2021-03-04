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Функционал Госуслуг предложили расширить

Функционал Госуслуг предложили расширитьФото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Минэкономразвития России предложило расширить функционал портала Госуслуг. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, ведомство указало на возможность выдавать россиянам сведения из реестра об участниках финансового рынка, выписки из госреестров ломбардов, операторов инвестиционных платформ и микрофинансовых организаций. Также предлагается информировать с помощью госуслуг самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке.

Проект соответствующего распоряжения правительства внесен на рассмотрение кабмина.

В декабре 2020 года сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы с дорожных видеокамер в онлайн-режиме с помощью портала Госуслуг. Государственная Дума в третьем чтении приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые упростят процедуру обжалования штрафов от ГИБДД. Разработанные изменения должны позволить россиянам избежать необходимости обращаться в отделения Госавтоинспекции и тратить время на заполнение бумаг.

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По материалам: lenta.ru
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