Генерал сухопутных войск погиб при крушении вертолета в Турции

Вадим Карасев

Фото: helis.com

Военный вертолет разбился на востоке Турции. Об этом сообщает Министерство национальной обороны страны на своем официальном сайте.

Вертолет вылетел из турецкого города Бингёль в 13:55 по местному времени. В 14:25 связь с ним была утеряна. Позже было установлено, что вертолет потерпел крушение в соседней провинции Битлис.

Девять военных погибли. По информации издания Daily Sabah, среди них — командующий восьмым корпусом сухопутных войск генерал Осман Эрбаш. Еще четверо человек были ранены, их эвакуировали в ближайшие госпитали.

Ранее сообщалось, что американский военный самолет Т-38 потерпел крушение около аэропорта Монтгомери в штате Алабама. Оба человека, находившихся на борту самолета, погибли. В районе катастрофы находились жилые дома, но самолет в них не врезался.