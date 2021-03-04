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Генерал сухопутных войск погиб при крушении вертолета в Турции

Генерал сухопутных войск погиб при крушении вертолета в ТурцииФото: helis.com

Военный вертолет разбился на востоке Турции. Об этом сообщает Министерство национальной обороны страны на своем официальном сайте.

Вертолет вылетел из турецкого города Бингёль в 13:55 по местному времени. В 14:25 связь с ним была утеряна. Позже было установлено, что вертолет потерпел крушение в соседней провинции Битлис.

Девять военных погибли. По информации издания Daily Sabah, среди них — командующий восьмым корпусом сухопутных войск генерал Осман Эрбаш. Еще четверо человек были ранены, их эвакуировали в ближайшие госпитали.

Ранее сообщалось, что американский военный самолет Т-38 потерпел крушение около аэропорта Монтгомери в штате Алабама. Оба человека, находившихся на борту самолета, погибли. В районе катастрофы находились жилые дома, но самолет в них не врезался.

В мире

По материалам: lenta.ru
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