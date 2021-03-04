Глава МИД Кубы осудил новые санкции против России

Лидия Мартынова

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья осудил в своем аккаунте в Twitter новые санкции, введенные в отношении Российской Федерации, назвав их нарушением международного права и Устава ООН.

"Мы отвергаем новые односторонние и несправедливые санкции, введенные в отношении Российской Федерации, которые представляют собой явное нарушение международного права и Устава ООН, а также являются вмешательством во внутренние дела этой братской страны", - написал он.

Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест оппозиционного активиста Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения. Кроме того, на текущей неделе президент США Джо Байден продлил еще на год – до марта 2022 года - санкционный режим США против РФ, введенный в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму.

Дмитрий Песков отмечал, что новые санкции ЕС и США против России существенно вредят и так находящимся в плачевном состоянии отношениям. Он отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.