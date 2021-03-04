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Глава РФПИ предсказал вакцинацию 40 миллионов россиян к лету

Глава РФПИ предсказал вакцинацию 40 миллионов россиян к летуФото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

К лету вакциной против коронавируса «Спутник V» должны быть вакцинированы 40 миллионов россиян. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС .

«Мы вакцинируем всех, кто хочет, к июню. К июню, думаю, вакцинируем около 40 млн человек», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что на сегодняшний день свыше 2 миллионов человек получили два компонента прививки, сделали первый и второй укол. По словам президента, российские вакцины будут эффективно работать против мутаций коронавируса.

Россия

По материалам: lenta.ru
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