Годовщину начала пандемии высмеяли в мемах

Вадим Карасев

Фото: Анна Садовникова / РИА Новости

Пользователи сети посмеялись над тем, как пандемия коронавируса и последующие за ней карантинные меры изменили привычный уклад жизни многих людей. Спустя 12 месяцев после начала первых ограничений в сети стали появляться различные мемы, посвященные годовщине.

Большинство авторов шуток решили иронично обыграть старый мем «До и после». Для этого они выбирают различных актеров или популярных персонажей поп-культуры: на левой картинке персонаж изображен молодым и полным сил, а на правой — уставшим, постаревшим и грустным. Для усиления комического эффекта на фотографии «после» может появиться другой человек или вовсе неодушевленный предмет.