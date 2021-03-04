Илана Юрьева проходит реабилитацию после операции

Влада Некрасова

Недавний отдых звезды «Уральских пельменей» на горнолыжном курорте в Сочи закончился неудачно. На спуске в 32-летнюю Илану врезался мужчина, поэтому из-за столкновения она серьезно пострадала.

Оказалось, что у артистки сломана нога. Илане своевременно оказали помощь, но им с мужем пришлось вернуться в Москву. «По прилету мы сразу из аэропорта поехали в клинику, там меня посмотрел хирург. Он сказал, что оперировать нужно и чем быстрее, тем лучше. В их клинике не смогут срочно сделать, поэтому направил нас в другую больницу. Всех поставили на уши, меня тут же обследовали буквально за час, взяли все необходимые анализы и ночью уже провели операцию. Ее делал молодой хирург — Козинкин Михаил Андреевич. Какие же умнички-врачи работают в этой больнице, низкий поклон им и огромная благодарность», — рассказала юмористка «NewsTes.ruу».

Илана осталась довольна больницей: у нее была отдельная палата. Пребывание в медицинском учреждении оплачивал муж участницы шоу «Уральские пельмени». Несколько часов назад звезда уже выписалась. «Дианочка оставалась у бабушки Тани, пока я лежала в больнице. Супруг каждый день был мной. У него есть антитела, и он мог посещать меня, так как в больнице строгий карантин. На 12-й день снимут швы, а восстановление займет около месяца. Нога заживает, конечно, дискомфорт присутствует, так как долгое время невозможно будет носить обычную обувь и свободно передвигаться», — рассказала Илана.

Из-за произошедшего артистка пропустила концерт «Уральских пельменей» в Екатеринбурге, о чем она очень жалеет. В коллективе кроме Иланы осталась только одна девушка, Ксения Корнева, поэтому у них всегда много номеров. Юлия Михалкова ушла из шоу в 2019 году, так как решила развиваться в других сферах.