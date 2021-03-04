Илья Милохин и бойзбенд «Не говори маме» устраивают свидание своим подписчицам

Алексей Вольцев

Илья Милохин в группе «Не говори маме»? Ребята вместе устраивают свидание своим подписчицам.

Популярный блогер и бойзбенд «Не говори маме» запустили конкурс, в котором выбирают подписчиц, чтобы сходить с ними на свидание.

В последнее время вокруг бойзбенда и Ильи Милохина много шума. Ребята ещё не объявляли официально, что популярный блогер у них в группе, но Илья, судя по его сторис, постоянно находится на студии с ребятами и даже уже успел выступить с ними на одном из концертов. Кстати, недавно как раз из группы как раз ушёл один из участников. Может быть, именно его Илья и заменит?

На днях Милохин и бойзбенд также объявили о том, что запускают конкурс в тикток на свой трек «Такси», который выйдет совсем скоро. И та девушка, чьё видео на этой платформе станет самым популярным, проведёт с ребятами весь день 8 марта!

Кстати, 8 числа, в день рождения группы, ребята также впервые выступят с сольным концертом в ТРК «VEGAS Крокус Сити, Красная лестница Times Square» в 17.00. Перед выступлением ребята проведут фан-встречу со своими подписчицами в рамках живой беседы.

[media=https://www.instagram.com/p/CL1fxdTFMp_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]