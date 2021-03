Илон Маск создаст в Техасе "Звездную базу"

Вадим Карасев

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что в Техасе появится город "Звездная база". Он не привел никаких подробностей своего плана, однако журналисты уверены: речь идет о переименовании населенного пункта Бока-Чика, где расположен испытательный полигон SpaceX.

Bloomberg уточняет, что Маск уже ведет консультации с властями, а окончательное решение о переименовании будет принимать суд. В свою очередь, судья предупредил: новое имя не утверждается одним только твитом.

From thence to Mars,

And hence the Stars.

— Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021 Оттуда на Марс, а затем на звёзды

Пользуясь случаем, бизнесмен не упустил шанса вновь "подстегнуть" курс Dogecoin, заявив, что управлять городом будет символ криптовалюты.

В конце прошлого года Маск перебрался в Техас и стал постоянно жить в Бока-Чике, где ведутся все работы по созданию корабля Starship. Власти штата также одобрили строительство в нем нового завода Tesla.