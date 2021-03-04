Илон Маск создаст в Техасе "Звездную базу"
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что в Техасе появится город "Звездная база". Он не привел никаких подробностей своего плана, однако журналисты уверены: речь идет о переименовании населенного пункта Бока-Чика, где расположен испытательный полигон SpaceX.
Bloomberg уточняет, что Маск уже ведет консультации с властями, а окончательное решение о переименовании будет принимать суд. В свою очередь, судья предупредил: новое имя не утверждается одним только твитом.
From thence to Mars,
And hence the Stars.
Пользуясь случаем, бизнесмен не упустил шанса вновь "подстегнуть" курс Dogecoin, заявив, что управлять городом будет символ криптовалюты.
В конце прошлого года Маск перебрался в Техас и стал постоянно жить в Бока-Чике, где ведутся все работы по созданию корабля Starship. Власти штата также одобрили строительство в нем нового завода Tesla.