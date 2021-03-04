Ира Пингвинова рассказала про общение с мамой Димы Чайкова

Вадим Карасев

Ира Пингвинова заявила, что Дима Чайков наврал, когда пожаловался, что она не высылает фотографии дочери и не хочет общаться с его мамой. Эк-участница изложила свое видение событий, после чего поклонникам Чайкова стало любопытно, в чем же он наврал. Зато от нее теперь ждут выполнения слов о том, что она рада встретиться с его мамой.

«Так а в чем он наврал? Сказал, что фотки не выслали, она сама подтвердила, что не выслала», «Пингвинова настолько тупая? Не понимает, что подтверждает Димкины слова?», «Действительно, странная мама у Чайкова) Решила, что не хотят с ней общаться после того, как на ее звонок не ответили и ей не перезвонили)», - язвят пользователи.

Стоило Диме Чкйуову заявить, что он не собирается рассказывать, почему Ира Пингвинова не желает общаться с его мамой, и сообщить, что он просил прислать ему фотографию дочери, но его просьбу проигнорировали, как Ира поспешила выступить с объяснениями. Она считает, что Чайков бессовестно врет и уже написала поинтересовалась в сообщении у его мамы, почему Дима обманывает, пишет newstes.ru.По словам Иры, фотографии она не присылает никому, а бабушке она показывала ребенка по видеосвязи из роддома. И она не виновата, что не ответила на звонок бабушки перед Новым годом и не перезвонила, а та почему-то обиделась. На самом деле она не против, чтобы бабушка приехала, и готова встретить ее хорошо, а Дима просто накручивает свою маму.Удивляет пользователей и то, что Ира считает, что ее должны осаждать родственники Чайкова, а жаловаться его маме на сына, намекая, что она воспитала вруна - это нормально. И почему мама должна была догадаться, что если она приедет из Гомеля в Москву ее встретят хорошо, если даже по телефону с ней не общаются?Илья Яббаров не самый лучший отец, в отличие от Чайкова он периодически поливает грязью мать своего ребенку и даже Татьяну Владимировну, но при малейшем намеке на готовность увидеть сына Савкина забывает личные обиды и прощает вещи похуже не приготовленного супа. Может, Ире тоже надо стать попроще и думать не только о своих чувствах, а и о чувствах ребенка?