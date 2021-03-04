Источник: "Российские Мистрали" смогут нести до 16 вертолетов

Влада Некрасова

Российские вертолётоносцы проекта 23900 смогут нести на борту до 16 вертолетов и четыре беспилотника, заявил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.

"Для размещения рассматриваются вертолеты разработки КБ Камова. Речь идёт о Ка-52К и о других моделях, в том числе Ка-27. Вместимость в районе 15-16 машин. Кроме того, помимо самих вертолётов на борту кораблей проекта 23900 запланировано размещение четырех беспилотников", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что требования к облику корабля, прописанные в контракте, достаточно долго формировались государственным заказчиком (Минобороны РФ), и итоговый проект "по своему функционалу стал не хуже, а может даже лучше "Мистралей".

Два универсальных десантных корабля проекта 23900 были заложены 20 июля 2020 года на заводе "Залив" в Керчи в присутствии президента РФ Владимира Путина.