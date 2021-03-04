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Итальянская мафия захотела нажиться на коронавирусе

Итальянская мафия захотела нажиться на коронавирусеФото: York Regional Police / Reuters

Итальянская мафия захотела нажиться на проблемах страны в связи с пандемией коронавируса и присвоить часть выплат из масштабного фонда спасения европейской экономики, пишет Bloomberg.

Представители крупнейших группировок, в том числе «Ндрагеты» из региона Калабрия и знаменитой сицилийской «Коза Ностры», начали внедряться в предприятия из различных секторов в надежде получить финансовую помощь от Евросоюза.

По словам следователей и полицейских, преступники тщательно выбирают компании-«жертвы». Большинство из них принадлежат к IT-индустрии, либо связаны с экологическими проектами. Именно они ранее были выбраны руководством ЕС в качестве приоритетных адресатов субсидий.

Речь идет о беспрецедентном по своим размеру и функциям фонду восстановления европейской экономики. Он заложен в нынешний семилетний бюджет ЕС и рассчитан на 1,8 триллиона евро. Предполагается, что он будет финансироваться за счет облигаций, выпускаемых от имени Еврокомиссии и распределяться в виде льготных кредитов и грантов. В дальнейшем задолженность будет погашаться при помощи новых налогов, внедренных на уровне ЕС.

Ожидается, что доля Италии, как одной из наиболее пострадавших стран, составит 209 миллиардов евро. Как именно мафиози собираются выводить полученные средства из компаний, не уточняется. Следователи отмечают, что обычно преступники стараются предоставить нуждающимся компаниям финансирование в виде кредитов или навязать им свое партнерство.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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