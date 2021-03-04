Избранница актера Игоря Гузуна похитила у него почти 4 миллиона и заставила жить в подвале

Лидия Мартынова

Прославившийся ролью Сталина в разных кинопроектах Игорь Гузун оказался без крыши над головой. Звезда сериалов утверждает: все из-за пассии Ольги Смирновой, которая присвоила его гонорары. Актер собирался приобрести жилье, а теперь вынужден ночевать в подвале и питаться объедками из мусорного бака.

Впрочем, и до встречм с Ольгой звезда сериалов скитался по улицам. По словам актера, он попросту оставлял все имущество бывшим пассиям, поэтому к 60 годам остался даже без крыши над головой. Когда о трудном положении Игоря Гузуна стало известно общественности, ему помогли найти приют в доме престарелых. А вскоре мужчина завел переписку в соцсетях с той самой Смирновой. Это знакомство Игорь Георгиевич теперь считает роковым, так как вновь стал бездомным.

«Вроде все было хорошо: у меня появились предложения, кастинги, начались съемки — я заработал почти 4 миллиона. Думал, что куплю квартиру. Жил у Оли в Королеве на съемной квартире. Ничего не предвещало беды. Я доверил ей документы, деньги. Она все время приносила выпивку, котлеточки… Мне хорошо жилось, но я что-то прозевал, ушел в запой от радости. Очнулся и сразу спросил про деньги, а она: «Ничего не знаю, я купила квартиру». Уверен, что она сознательно меня спаивала. Начались скандалы, я требовал вернуть накопления, а она меня выгнала и поменяла все замки», — вспоминал артист.

Гузун обратился в шоу «На самом деле» Первого канала, чтобы ему помогли призвать бывшую возлюбленную к ответу. И та на удивление охотно согласилась явиться в студию, правда, без проверки на полиграфе. «Эти деньги он мне лично подарил, — уверяла Смирнова. — Я их использовала на покупку квартиры. Я бы не выставила Игоря, не преврати он дом в шалман. Приходишь поздно с работы, а там три каких-то чела валяются. Его дружки стали таскать из дома вещи».

Претензии у актера и по отношению к другой пассии — Ольге Мизиной, с которой он прожил десять лет, а также воспитывал общего сына. «Купил двухкомнатную квартиру в Бердянске. Они там поселились. Требую 50 процентов стоимости недвижимости, хочу, чтобы все было уже по справедливости. Почему я каждой что-то покупаю, а они в итоге меня кидают, и я остаюсь на улице?» — негодовал звезда.

Но здесь полиграфолог Роман Устюжанин поймал артиста на лжи. Эксперт узнал, что Мизина купила жилье на собственные деньги. Выяснились и другие неприятные подробности о личной жизни Гузуна. Оказалось, что он не занимался воспитанием пятерых наследников, которые родились от разных женщин. «Папа бросил нас с мамой и претендовал на квартиру, чтобы ее продали. Так мы остались с одним чемоданом в руках и начинали все с нуля. Это был огромный психологический удар», — говорил один из сыновей артиста Георгий.

Устюжанину удалось установить и то, что звезда действительно разрешал Смирновой пользоваться его накоплениями. В отместку Гузун заявил, что никогда не испытывал чувств к избраннице. «Разочаровал ты меня, Игорь, ужасно, — вздыхала актриса Ольга Спиркина. — Только что ты сказал ключевую фразу, которую не надо было говорить: «А я ее не любил». Ты сейчас признался в том, что ты циничный, продуманный человек. Зачем ты с ней сходился? Потому что так было удобно? Но и поверить в то, что Оля белая и пушистая — нельзя».