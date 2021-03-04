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Японский миллиардер набирает команду для путешествия вокруг Луны

Японский миллиардер набирает команду для путешествия вокруг Луны

Японский миллиардер, основатель компании одежды ZOZOTOWN Юсаку Маэдзава собирается отправиться в путешествие вокруг Луны. Он объявил на канале Youtube о наборе команды из восьми человек, которые готовы стать его спутниками.

Полет состоится в 2023 году на корабле Starship SpaceX, все расходы, связанные с этим мероприятием, предприниматель возьмет на себя. Прием заявок завершится 14 марта в 23:59 (17:59 мск). На Луну отправятся 10–12 человек, включая самого Маэдзаву. Желающие принять участие в "космическом туре" должны объяснить, какое влияние это событие окажет на их деятельность, как оно сможет послужить человечеству в целом и какую пользу участник принесет для других членов экипажа.

"До Луны три дня полета, обернуться вокруг ее обратной стороны и вернуться обратно — еще три дня. Билеты куплены. Корабль полностью в нашем распоряжении. Это должно быть отличное путешествие!" — добавил Маэдзава.

Ранее он планировал взять с собой в полет представителей творческих профессий: кинорежиссера, актера, музыканта, художника, фотографа, дизайнера одежды. 

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По материалам: uposters.ru
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