Ящук: «Во время секса думала, как выглядит грудь. Мало того, что огромная ареола, так еще соски не стояли!»

Алексей Вольцев

Натали Ящук призналась, что зависит от общественного внимания и болезненно воспринимает критику внешности. Так, например, она избавилась от щели между зубами, начитавшись негативных отзывов под своими фото. Впрочем, порой блогер и сама не прочь выявить в себе изъяны.

Глядя на 30-летнюю Натали Ящук, едва можно поверить, что она страдала от комплексов. Брюнетка обладает тонкой талией и соблазнительными формами, а поклонники наперебой пишут о красоте ее внешности. Между тем звезда признается, что когда-то страшно переживала из-за бюста.

«В какой-то момент я понимаю, что у меня большая ареола, то есть по стандартам красоты груди она прямо огромная! Мне никто об этом не говорил, я сама начала себя накручивать. Видела девочек, у которых в футболочках стояли соски, а у меня никогда этого не было… Даже во время секса, думала: «Как сейчас выглядит моя грудь? Мало того, что большая ареола, так еще эти соски не стоят! Что же мне делать?». Плюс грудь у меня была третьего размера и постоянно куда-то вылетала», — откровенничала блогер.

Звезда добавила, что начала мечтать о пластической операции по исправлению «изъяна», а с появлением ребенка проблема стала только острее. «После родов с грудью случился полный трындец... Я понимала, что это произойдет, потому что у меня бюст не самый стандартный. Но когда увидела, что грудь стремится в пол, а я кладу под нее руку, и ладошка полностью закрывается, мне стало так страшно! Я не понимала, исправит ли мне это хирург, сможет ли мне хоть кто-то помочь», — делилась Натали.

К счастью, звезде удалось найти хорошего специалиста, который проделал с ее бюстом ряд манипуляций. «Я была так счастлива! Сейчас уже привыкла, но такое ощущение, что они не мои. Потому что ареола маленькая, сиськи кругленькие... Мне уменьшили ареолы, размер и сделали подтяжку. То есть у меня там очень много шрамов, но по-другому никак. Шрамы не смущают. Это фигня! У меня уже были кесарево, лапароскопия... Молодому человеку вообще норм. Я вздохнула, потому что для меня важно, чтобы всем было комфортно. Я чувствую себя звездой! Я богиня в постели, потому что мне плевать на шрамы!» — заявила она в разговоре с Катей Конасовой.

Блогер не отрицает, что у нее есть проблемы с лишним весом, однако она довольна тем, как выглядит. «Мне нравится, когда я в мяске, жирочке, конечно, не сильном. Нравится, что есть за что ухватиться. И занимаясь с тренером, я это тоже говорю. Чтобы она понимала, что я не стремлюсь быть супернакачанной», — говорила звезда на YouTube-канале Katyakonasova.