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Эдди Мерфи заставили взять белого актера в фильм «Поездка в Америку»

Эдди Мерфи заставили взять белого актера в фильм «Поездка в Америку»Кадр: Jimmy Kimmel Live / YouTube

Актер Эдди Мерфи рассказал, что его заставили взять белого актера в фильм «Поездка в Америку», в котором он исполнил главную роль. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале Джимми Киммела.

Мерфи не только сыграл в комедии, но также выступил автором сценария. Артисту и его коллеге Арсенио Холлу сказали, что актерский состав получился «слишком черным», в связи с чем их вынудили пригласить в проект Луи Андерсона, который сыграл работника закусочной.

«Мне очень нравится Луи, но нас будто заставили позвать его. Нас вынудили пригласить белого актера, потому что в фильме должен быть кто-то белый. Тогда мы подумали о том, кто у нас есть смешной рядом? Луи. Мы знали его, он классный. Так он и попал в фильм», — вспомнил Мерфи.

В феврале актер дал интервью изданию Essence, в котором назвал комедию «Поездка в Америку» уникальной. Он заявил, что у темнокожих людей не так много подобных фильмов. По его словам, обычно они видят себя на экране в более тяжелых лентах. При этом Мерфи подчеркнул, что эта картина не о расе.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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