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Экономист раскрыл план по спасению России от роста цен на продукты

Экономист раскрыл план по спасению России от роста цен на продуктыФото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Эксперт Института экономической политики имени Гайдара, экономист Сергей Жаворонков раскрыл план по спасению России от роста цен на продукты. Он рассказал Ura.ru, что необходимо сделать для снижения цен.

Эксперт заявил, что с 2014 года цены в России выросли более чем на 65 процентов. В первую очередь он посоветовал снять существующие запреты на импорт.

Экономист раскритиковал мнение о том, что если импортные товары запретят, то начнет развиваться местное производство. По мнению Жаворонкова, это обернулось лишь повышением цен. Также специалист дал совет Центробанку России и правительству. «ЦБ стоит не печатать столько денег, также стоит меньше денег правительству собирать в налогах, чтобы не было соблазна их потратить», — отметил он.

Однако директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович не видит оснований для критических выводов о росте цен. Он заявил, что тенденция к подорожанию очевидна, и пока это «незначительные колебания в связи с пандемией».

По словам Остапковича, главное — минимизировать инфляцию и нейтрализовать последствия для бедных. Он предложил ввести продуктовые карточки для россиян, которые имеют доход ниже прожиточного минимума и медианной зарплаты (34 тысячи рублей), с помощью чего «вырастет уровень занятости, заработает экономика, вырастет ВВП». В том числе стоит снять подоходный налог или усилить прогрессивную шкалу налогообложения, заключил Остапкович.

Ранее сообщалось, что темпы роста цен на сахар в России оказались в три раза быстрее, чем на мировом рынке.

В январе 2021 года производство сахара, подсолнечного масла и сопутствующих им продуктов в России обвалилось после заморозки цен. В конце прошлого года правительство заключило ряд соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Предельные цены на сахар должны составлять 36 рублей за килограмм в оптовой торговле и 46 рублей — в рознице.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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