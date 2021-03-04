Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине

Лидия Мартынова

Президент США Джо Байден готов подталкивать Украину к реформам "порой в жесткой форме", но "с хорошими намерениями", об этом, как передает агентство "Укринформ", во время онлайн-конференции заявил бывший посол Соединенных Штатов в Киеве Стивен Пайфер.

"Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже порой в жесткой форме с хорошими намерениями - для реализации ключевых шагов, которые будут политически сложными, но необходимыми, если Украина хочет состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал", - выразил мнение экс-дипломат.