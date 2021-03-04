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Эксперт назвал введение в России нового налога для IT-гигантов неизбежным

Эксперт назвал введение в России нового налога для IT-гигантов неизбежным
Появление в России нового налога для глобальных IT-компаний неизбежно, - такое мнение высказал РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

В четверг газета "Ведомости" написала, что на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко обсуждалось введение нового налога для глобальных компаний.

"Я считаю, что для России неизбежный итог – обложение налогом IT-гигантов, которые оказывают цифровые услуги на территории разных стран, а сами де-факто формируют свои доходы в стране регистрации, и там же платят налоги", - сказал Микаелян.

Он отметил, что эта тенденция наметилась уже давно. "И сейчас значительное количество стран не в шутку занимается этом вопросом", - добавил эксперт. По его словам, пока рано говорить о том, какой будет ставка этого налога.

G20) к июлю 2021 года намерены договориться по вопросу налогообложения глобальных цифровых компаний. Проблема справедливого распределения между странами налогов с прибыли IT-гигантов, которые сейчас уплачиваются только по месту регистрации, обсуждается уже несколько лет, но решения пока не приняты.
Россия

По материалам: ria.ru
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