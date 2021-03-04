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Эксперт рассказал, как США создают непобедимого противника

Эксперт рассказал, как США создают непобедимого противника
США, регулярно объявляя Россию и Китай главными угрозами безопасности, подталкивают Москву и Пекин на объединение в полноценный военный союз – такое мнение в беседе с РИА Новости выразил доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее Белый дом распространил переходные положения стратегии национальной безопасности, в которых РФ и КНР названы "главными угрозами". Согласно документу, Пекин и Москва "серьезно инвестировали в усилия, направленные на сдерживание преимуществ США" и на то, чтобы помешать им защищать свои интересы и союзников по всему миру.

Политика

По материалам: ria.ru
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