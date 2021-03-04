Эксперты рассказали, что дарить коллегам и любимым женщинам на 8 Марта

Анастасия Иванова

Тренинг для улучшения профессиональных навыков или полезный в повседневной жизни гаджет станет лучшим подарком для коллег на 8 марта, а вот к любимым женщинам нужен индивидуальный подход: можно остановиться на мастер-классе, отвечающем интересам избранницы, путешествии или совместном отдыхе, такие советы накануне праздника дали опрошенные РИА Новости эксперты.

"Самая актуальная и обсуждаемая тема первой недели весны – как поздравить женскую половину с их праздником. С близкими людьми ситуация более-менее понятна: стоит лишь внимательно посмотреть на своих женщин, оценить их увлечения, прислушаться к ожиданиям и личному отношению к 8 марта. Для кого-то приятным сюрпризом станет семейный ужин в окружении любимых людей, для кого-то - поход в необычный ресторан, путешествие или даже совместное покорение новых вершин, спортивных, интеллектуальных", - рассказал генеральный директор крупного event-агентства Егор Доброгорский.

Согласна с идеей индивидуальности подарков для любимых и практикующий психолог, арт-терапевт Татьяна Потемкина. Она советует дарителю опираться на свое знание о женщине: о ее вкусах, мечтах и увлечениях.

"Иногда стоит заранее ненавязчиво расспросить свою любимую о пожеланиях. Фантазии здесь безграничны. Хорошо подойдут билеты в театр, например, абонемент в СПА или мастер-класс какого-нибудь интересного художника. Это может быть курс по литературе, по кулинарии, а может быть подарочная карта в магазин парфюмерии. Даже если вы дарите традиционный набор "духи-цветы-конфеты", желательно, чтобы ваш выбор соответствовал вкусам и предпочтениям избранницы", - утверждает психолог.