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Кадыров отреагировал на информацию о связи чеченцев с убийством Немцова

Кадыров отреагировал на информацию о связи чеченцев с убийством НемцоваФото: Рамзан Кадыров / ВКонтакте

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о связи с убийством российского политика Бориса Немцова чеченцев, в частности депутата Госдумы Адама Делимханова и сенатора Сулеймана Геремеева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В эти дни ряд СМИ, ссылаясь на некие детали расследования какого-то сомнительного агентства, вновь за уши притянули к событиям, связанным с убийством Немцова, чеченцев. На этот раз бурные фантазии буквописцев дошли до депутата Госдумы Адама Делимханова и сенатора Сулеймана Геремеева», — написал Кадыров. Он назвал эти публикации ложью, а их авторов — «западными марионетками».

По мнению Кадырова, «иностранные хозяева» избавились от Немцова, поскольку он «роль свою отыграл» и «пользы им он больше не приносил». При этом они свалили вину на чеченцев, потому что знают, какие они «защитники Отечества и что в любое время готовы жизнь отдать за Россию», а потому они «для них как кость в горле», объяснил глава республики.

«Немцова использовали в своей грязной политической игре определенные западные службы. Они же сегодня на его крови стараются расшатать ситуацию в стране и пытаются делать на нем свою политику», — резюмировал Кадыров.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В него попали четыре пули, он скончался на месте.

В январе 2016 года в Следственном комитете России заявили о раскрытии дела Немцова. Обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму, предъявлено Зауру Дадаеву, его сообщникам Анзору и Шагиту Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву. Кроме того, заочно арестован и объявлен в международный розыск возможный организатор убийства Руслан Мухудинов.

Россия

По материалам: lenta.ru
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