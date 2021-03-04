Как вернуть негатив сопернице и поставить от нее защиту

Вадим Карасев

В отношениях порой бывают раздоры, виной которых становятся назойливые соперницы, разрушающие счастливые семьи. Уберечься от их коварства не так просто, но хранительницы семейного очага знают действенные способы отвадить зло от своей семьи и не допустить разлада.

Испокон веков женщины учились хранить семейные отношения и противостоять бедам, которые часто мешали счастливой и взаимной любви. Мудрые советы наших предков и в современном мире пригодятся тем, кто сталкивается с соперницами, желающими увести из семьи мужа или не допустить свадьбы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с действенными образами, которые помогут обезопасить свои отношения от соперниц и поставить о т них сильную защиту.

Заговор от соперницы на нитку

Для этого обряда нужно выбрать время, когда ночное светло убывает, чтобы как можно скорее отвадить соперницу от любимого мужчины. В полночь в руки берут черную толстую нить, завязывают на ней тринадцать узлов и приговаривают:

«Кто на мое посягнет, тот беду на себе перенесет, ни с чем от меня уйдет. На соперницу 13 черных узлов завяжу, от всей радости от ворот поворот сотворю. Не пытать ей меня слезами, не разрушать любовь словами. Что не ей создано — ей не достанется, моим по праву останется».

Нитку прячут, а в день полнолуния сжигают над пламенем свечи, выбирая цвет в зависимости от необходимости. Белый, чтобы ее козни никому не достались и не сбылись, или черный — чтобы саму соперницу постигла та же участь.

Обряд на защиту от соперницы

Отвадить надоевшую разлучницу и предотвратить разлад в отношениях поможет обряд с солью. Для его выполнения понадобятся:

крупная соль;несколько иголок;черная тряпица;сковорода.

Соль высыпают на сковороду, прокаливают ее до черного цвета, высыпают в тряпицу и туго перевязывают. После этого втыкают иголки таким образом, чтобы они остались внутри импровизированного мешочка с солью, приговаривая:

«Соль черна делается, как помыслы соперницы и разлучницы. От нее защиту поставлю, иголками путь прегражу, солью печеной дорогу замощу. Как будет на мою любовь зариться, так и гореть у нее все будет, иголками впиваться, болью отзываться. Защита моя крепка, слово тверже гранита. Как скажу, так и будет».

Мешочек с солью прячут, пока не найдется времени закопать его под старым пнем или высохшим деревом подальше от дома.

Заговор перед зеркалом от козней соперницы

Для этого обряда понадобится небольшое зеркало, которое не жалко выбросить. Перед прочтением заговора его протирают соленой водой, чтобы очистить энергетику, затем ставят в устойчивое положение, садятся напротив и зажигают свечу. Глядя в свое отражение, читают заговор:

«Солона слеза по щеке катилася, до земли стекала, а земля ее не принимала. Солона вода растения не питает, цветы не распускает. Отвергает земля-матушка солону водицу, не приемлет. Так и я отвергаю соперницу свою, разлучницу нелюбимую, злобу ее неутолимую. Как скатилася слеза да на землю не попала — разлучница ее впитала».

После этого свечу гасят, вместе с зеркалом заворачивают в темную ткань и выбрасывают.

Обряд от разлучницы по фотографии

В современном мире не составляет труда найти фотографию нужного человека, особенно если он знаком. Зная разлучницу, можно поставить от нее защиту с помощью фотографии. Для этого нужна фотография, где она одна и изображена крупным планом. Фото распечатывают, кладут в контейнер, заливают водой и ставят в морозильную камеру на неделю. Проводят обряд в последние дни убывающей Луны, так, чтобы завершить его в Новолуние.

Черную свечу делят на семь равных частей, зажигают после заката, смотрят на пламя и читают заговор:

«Через льды не пробиться, цветам не распуститься, любви не зародиться. Покидают любимого моего (имя) мысли о разлучнице, а у той и любовь проходит, черная злоба да привязанность на нет сходят».

В последний день к заговору прибавляют еще один:

«Как бы ни стремилась разлучница (имя) любовь мою погубить, да ничего не вышло. Черной свечой глупости выжигаю, льдами защиту кую, любовь свою храню».

Свече не дают догореть, вынимают контейнер с фотографией, и ее вместе с огарком выбрасывают или закапывают на пустыре или в лесу. Контейнер выбрасывают в мусор.